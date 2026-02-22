مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد المجمع السمكي بالمنزلة ويفتتح مصنع أعلاف المنزلة

أجرى اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، جولة تفقدية موسعة بالمجمع السمكي بالمنزلة، شملت المزرعة السمكية، والمفرخ السمكي، إلى جانب إفتتاح مصنع أعلاف أسماك المنزلة، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ومتابعة سير العمل بمختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ خطط الدولة في تنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية.

وخلال الجولة، شهد اللواء اليوم افتتاح مصنع أعلاف المنزلة إيذانًا ببدء تشغيله رسميًا، حيث بدأ المصنع بإنتاج 500 طن من الأعلاف الغاطسة بنسبة بروتين 25% لتلبية احتياجات المزارع والمفرخات التابعة للجهاز.

وأكد أن افتتاح المصنع يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق التكامل داخل المجمع السمكي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، وخفض تكاليف الإنتاج، وضمان استقرار منظومة الاستزراع السمكي.

وأوضح أن المصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 5 أطنان في الساعة، ويقام على مساحة 5 أفدنة داخل المجمع، ويمثل أحد الأذرع الإنتاجية المهمة التي تدعم خطة الجهاز لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار منظومة الاستزراع السمكي.

وخلال تفقده المزرعة السمكية، تابع سيادته أعمال الحصاد، حيث تم صيد نحو ١٨ طنًا من الأسماك المتنوعة من حوض تبلغ مساحته ٤ أفدنة، وهو ما يعكس تحسن معدلات الإنتاج وكفاءة الإدارة الفنية والتشغيلية داخل المجمع.

نتائج الحصاد تعكس الالتزام الدقيق بالبرامج الفنية الخاصة بالتربية وإدارة المياه والتغذية

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد إبراهيم نوفل، مدير عام الإدارة العامة للمزارع، أن نتائج الحصاد تعكس الالتزام الدقيق بالبرامج الفنية الخاصة بالتربية وإدارة المياه والتغذية، مؤكدًا أن خطة العمل تستهدف تعظيم الإنتاجية من وحدة المساحة مع الحفاظ على جودة الأسماك وتقليل الفاقد، بما يدعم توجهات الجهاز نحو زيادة المعروض وتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

كما أشادت المهندسة هبة، مدير إدارة التغذية، بجودة الأعلاف المستخدمة داخل المجمع، موضحة أن الالتزام بالتركيبات العلفية المناسبة ونسب البروتين المقررة يسهم بشكل مباشر في تحسين معدلات التحويل الغذائي وتسريع معدلات النمو، وهو ما انعكس على حجم الإنتاج الذي تحقق خلال أعمال الحصاد الأخيرة.

كما شملت الجولة تفقد المفرخ السمكي، حيث اطمأن على جاهزية الأمهات وخطط إنتاج الزريعة، مشددًا على الالتزام بالمعايير الفنية والبيطرية لضمان إنتاج زريعة عالية الجودة تدعم المزارع التابعة للجهاز.

ومن جانبه، أكد المهندس فخري عياد، مدير عام الإدارة العامة للمفرخات، أن المفرخ يعمل وفق خطة إنتاجية دقيقة لتوفير الزريعة بالكميات والتوقيتات المناسبة لدعم المزارع التابعة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بصحة الأمهات وجودة عمليات التفريخ يمثلان الركيزة الأساسية لضمان موسم إنتاج ناجح وزيادة معدلات البقاء والنمو.

وأكد المدير التنفيذي للجهاز أن المجمع السمكي بالمنزلة يُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين التفريخ والإنتاج والتصنيع وصناعة الأعلاف، بما يحقق التكامل ويعزز من استدامة التنمية في قطاع الثروة السمكية.

وفي ختام الجولة، وجّه سيادته الشكر للعاملين بالمجمع، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية وتذليل أي معوقات، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج.