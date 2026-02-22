الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول

تقدم فريق فياريال على نظيره فالنسيا، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف فالنسيا عن طريق لارجي رامازاني في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

فيما سجل فريق فياريال ثنائية عن طريق سانتي كومانسيا وباب جايي من ركلة جزاء في الدقيقتين 31، 45+6.

تشكيل فياريال

حراسة المرمى: جونيور

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - فيجا - كاردونا.

خط الوسط: بيبي - كومسانيا - جايي - موليرو.

خط الهجوم: بيريز - ميكاوتادزي.

تشكيل فالنسيا

حراسة المرمى: دميترفيسكي.

خط الدفاع: نونيز - كيومارت - كوبيتي - جايا.

خط الوسط: رامازاني - أوجريينك - رودريجيز - ريوخا.

خط الهجوم: جييرا - صادق.

ويحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.