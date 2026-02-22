تشكيل مباراة فياريال وفالنسيا في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي فياريال وفالنسيا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة 25 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمى: جونيور

خط الدفاع: مورينيو - نافارو - فيجا - كاردونا.

خط الوسط: بيبي - كومسانيا - جايي - موليرو.

خط الهجوم: بيريز - ميكاوتادزي.

فيما جاء تشكيل فالنسيا كالتالي:

حراسة المرمى: دميترفيسكي.

خط الدفاع: نونيز - كيومارت - كوبيتي - جايا.

خط الوسط: رامازاني - أوجريينك - رودريجيز - ريوخا.

خط الهجوم: جييرا - صادق.

ويحتل فريق فياريال المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق فالنسيا في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.