رسميا.. إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وحرصه المستمر على ترسيخ مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، تم إطلاق الحملة الإعلانية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «بعد النجاح اللي عملناه.. هنكمل اللي بدأناه».

وذلك استكمالًا لما حققته الحزمة الأولى من نتائج إيجابية غير مسبوقة عززت الثقة بين المصلحة والممولين.

وأوضحت أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل «هدية وزير المالية» للمجتمع الضريبي وتبعث رسالة شكر لشركائنا الممولين على الثقة والالتزام، مشيرة إلى أن وزير المالية يتابع بشكل مباشر ومكثف كافة تفاصيل الحملة منذ مرحلة إعداد الرسائل الإعلامية، مرورًا باعتماد الخطة الإعلانية، وحتى مراحل التنفيذ والبث على مختلف الوسائل، بما يضمن وضوح الرسالة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، خاصة في ظل اهتمام الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.

وأشارت إلى أن الشعار يعكس فلسفة المرحلة الحالية، التي تقوم على البناء على ما تحقق من نجاح، والاستمرار في نهج التيسير والتحفيز، حيث أثمرت الحزمة الأولى عن زيادة معدلات الامتثال الطوعي، وانضمام أعداد كبيرة من الممولين إلى المنظومة الضريبية.

وأضافت أن الحملة هذا العام تركز على استكمال مسار الدعم من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، من بينها مد فترة إنهاء المنازعات الضريبية لإتاحة فرصة جديدة لتسوية الأوضاع، وإطلاق كارت التميز الضريبي للممولين الملتزمين تقديرًا لالتزامهم وتحفيزًا لهم، إلى جانب إطلاق موبايل أبليكيشن للتصرفات العقارية بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا، فضلًا عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية مميزة تقدم خدمات متكاملة وسريعة للممولين في بيئة حديثة.

وأشارت إلى أن الحملة الاعلانية تعتمد، كما في العام السابق، على معالجة إعلامية مبتكرة تتضمن أغنية دعائية توعوية تُبسط المفاهيم الضريبية وتعرض التسهيلات الجديدة بأسلوب جذاب وقريب من مختلف الفئات، بما يعزز من انتشار الرسالة وترسيخ مضمونها، ويشارك في الحملة للعام الثاني على التوالي الفنان مصطفى خاطر حيث يواصل تجسيد الرسالة التوعوية بأسلوبه المميز والقريب من الجمهور.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لكل ممول للاستفادة من التسهيلات المتاحة مؤكدة أن المصلحة مستمرة في دعم شركائها وتقديم كل سبل التيسير، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الشراكة القائمة على الثقة والالتزام هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.