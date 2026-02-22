أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم

قال يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا، إن الحشد العسكري والتصريحات الصادرة عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تجاه إيران؛ تأتي في إطار ممارسة ضغوط تفاوضية بشأن الملف النووي، أكثر من كونها مؤشرًا مباشرًا على اندلاع حرب وشيكة.

تدخل قوى دولية

وحذر أبو شادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، من أن أي ضربة عسكرية أمريكية قد تؤدي إلى اشتعال المنطقة، في ظل احتمالات تدخل قوى دولية مثل الصين وروسيا، إضافة إلى القدرات الصاروخية الإيرانية.

المؤسسة التشريعية الأمريكية

وأشار إلى أن طهران تمتلك أوراق ضغط مؤثرة، من بينها قدرتها على التأثير في الملاحة عبر مضيق هرمز، ما قد ينعكس على إمدادات النفط المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن المؤسسة التشريعية الأمريكية وحدها تملك صلاحية كبح أي قرارات تصعيدية كبرى.

وأوضح أن إيران لم تعلن بشكل واضح حجم مخزونها من اليورانيوم، مشيرًا إلى طرح مقترح بإنشاء شركة دولية للتخصيب داخل طهران تحت رقابة، مقابل تمسك إيراني بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مع اشتراط رفع العقوبات مقابل أي خطوة تتعلق بالتخلص منه.

واختتم أبو شادي بالتأكيد على أن برنامج الصواريخ الإيراني خارج نطاق المفاوضات مع واشنطن، معتبرًا أن الحل الدبلوماسي يظل المسار الأمثل، وأن المقترح الأخير من طهران سيُسلَّم إلى ويتكوف في إطار الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية.