حادث مروع.. مصرع وإصابة 12 راكبا إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

شهد الطريق الأوسطي المتجه لمدينة 6 أكتوبر حادث مروع عقب إنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة ١٠ آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق الأوسطي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر ، انتقلت على الفور قوات الشرطة مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين من الفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ١٠ آخرين من ركاب السيارة.

تم نقل جثماني المتوفيين إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تولت أوناش المرور رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات.