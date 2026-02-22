قائمة الأهلي لمواجهة سموحة غدا بالدوري الممتاز

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ع ن قائمة الفريق التي ستواجه فريق سموحة المقرر لها مساء غد الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء غد الإثنين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض الفريق جزءًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة.

وواصل محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، ويتوجه الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت استعدادًا لمباراة سموحة.