موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سموحة في الدوري

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، من أجل خوض لقاء حاسم أمام نظيره فريق سموحة السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز أمام الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين في اطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري.

يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما يحتل نادي سموحة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 25 نقطة