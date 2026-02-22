لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

يرى الإنجليزي جيمي كاراجر، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز لم يعد فريق الدولي المصري محمد صلاح مثلما كان سابقا.

وقال كاراجار في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "دائمًا ما يُؤخذ سجل صلاح في آخر سبع مباريات في الاعتبار، لقد كان حاضرًا، سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء والآخر من ركلة حرة، إنه ليس صلاح الذي عرفناه من قبل".

وتابع: "لكنه لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية قبل مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، أما الآن فهو ضمن التشكيلة الأساسية لـ ليفربول، شارك في جميع مباريات الفريق على أرضه وبعض المباريات خارجها، لكن هذا الفريق أصبح الآن مستقرًا".

وأضاف: "يبدو أنه يركز أكثر على الجانب الدفاعي، هذا الفريق ليس فريق صلاح القديم، في ذلك الوقت كان جميع اللاعبين تقريبًا يلعبون تحت قيادته، الآن لدينا جودة أعلى في خط الهجوم، لم يعد الأمر مقتصرًا على تمرير الكرة لـ صلاح فقط".

واختتم: "هذا الفريق لم يعد فريق محمد صلاح لوجود فيرتز وإيكتيكي، بالإضافة إلى لاعبين جدد، في الموسم الماضي كان يلعب مع ثلاثة أو أربعة مهاجمين آخرين لم يكونوا بمستواه".