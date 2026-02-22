قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
رياضة

لم يعد فريق صلاح.. كاراجر يثير الجدل بشأن ليفربول

مجدي سلامة

يرى الإنجليزي جيمي كاراجر، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، أن الريدز لم يعد فريق الدولي المصري محمد صلاح مثلما كان سابقا.

وقال كاراجار في تصريحات عبر شبكة “سكاي سبورتس”: "دائمًا ما يُؤخذ سجل صلاح في آخر سبع مباريات في الاعتبار، لقد كان حاضرًا، سجل هدفين، أحدهما من ركلة جزاء والآخر من ركلة حرة، إنه ليس صلاح الذي عرفناه من قبل".

وتابع: "لكنه لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية قبل مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، أما الآن فهو ضمن التشكيلة الأساسية لـ ليفربول، شارك في جميع مباريات الفريق على أرضه وبعض المباريات خارجها، لكن هذا الفريق أصبح الآن مستقرًا".

وأضاف: "يبدو أنه يركز أكثر على الجانب الدفاعي، هذا الفريق ليس فريق صلاح القديم، في ذلك الوقت كان جميع اللاعبين تقريبًا يلعبون تحت قيادته، الآن لدينا جودة أعلى في خط الهجوم، لم يعد الأمر مقتصرًا على تمرير الكرة لـ صلاح فقط".

واختتم: "هذا الفريق لم يعد فريق محمد صلاح لوجود فيرتز وإيكتيكي، بالإضافة إلى لاعبين جدد، في الموسم الماضي كان يلعب مع ثلاثة أو أربعة مهاجمين آخرين لم يكونوا بمستواه".

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

جانب من الاجتماع

رداد: توسيع التدريب من أجل التشغيل.. وتكثيف التعاون مع المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل

الأرصاد الجوية

الأرصاد عن حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

البابا تواضروس والقمص تادرس عطية الله

الكلية الإكليريكية بالإسكندرية تنعى القمص تادرس عطية الله مدرس العهد الجديد

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

