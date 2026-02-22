قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
الأمر ليس خطيرا.. أول تعليق من سلوت على إصابة نجم ليفربول

اعرب آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن امله أن يكون فلوريان فيرتز، جاهزًا للمشاركة مع الفريق، الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن مباراة اليوم الأحد، التي فاز فيها الفريق على نوتنجهام فورست 1-0 بسبب إصابة في الظهر.

كان فلوريان فيرتز ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه اضطر للخروج قبل انطلاق المباراة بقليل بعد شعوره بألم أثناء الإحماء.

وحلّ كورتيس جونز محل فيرتز، لكن سلوت أكد أن الإصابة ليست خطيرة، ويأمل في سماع أخبار إيجابية في الأيام المقبلة.

وقال "سلوت" بعد المباراة في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي سبورت": "شعر بألم في ظهره أثناء الإحماء، ولا نعتقد أن الأمر خطير، ولم يكن جاهزًا بنسبة 100% أو حتى قريبًا منها ليشارك أساسيًا".

وأضاف آرني سلوت "نأمل أن يكون فلوريان فيرتز معنا في الأسبوع المقبل، لكن لا شيء مؤكد".

بعد بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، تألق فيرتز في الأشهر الأخيرة، مسجلًا ستة أهداف في آخر 14 مباراة له في جميع المسابقات.

وشارك اللاعب الذي انضم للفريق في الصيف مقابل 116 مليون جنيه إسترليني أساسيًا في آخر 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اضطر لمشاهدة المباراة من المدرجات بينما انتزع ليفربول فوزًا متأخرًا على ملعب سيتي جراوند.

