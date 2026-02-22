ليفربول يهزم نوتنجهام فورست 1-0 الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 90+7.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.