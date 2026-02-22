قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذه المناطق
اقتحام منتجع الرئيس الأمريكي وإطلاق نار أثناء مواجهة مع الأمن
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفربول يهزم نوتنجهام فورست 1-0 الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

فاز فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف ليفربول عن طريق أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 90+7.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في خط هجوم الريدز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافنبرخ – فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – هوجو إيكيتيكي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد نوتينجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

