بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان

أغلقت السلطات التشادية معبر أدري الحدودي مع السودان بعد مقتل 13 جنديا تشاديا بواسطة قوات الدعم السريع أمس السبت، بحسب مصادر محلية في السودان، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن السلطات التشادية أغلقت جميع المعابر الحدودية مع السودان، بما في ذلك المعابر التي تمر عبرها المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الأجنبية.

وأشارت إلى أن السلطات التشادية أغلقت معابر الطينة، وأدري، وفوربرنقا، وأم دخن دون إعلان مسبق.

وأوضحت أن الخطوة مرتبطة بتطورات المعارك بين "قوات الدعم السريع" والجيش السوداني المدعوم بالقوة المشتركة، في منطقة الطينة.

وأفادت بأن القرار جاء كإجراء احترازي أمني بعد اقتراب رقعة الحرب في السودان من الحدود التشادية، وسط أنباء عن تسلل مسلحين سودانيين إلى داخل الأراضي التشادية.

وشنّت قوات الدعم السريع السبت، هجوما على مدينة الطينة التي تعد آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور حيث اندلعت معارك عنيفة بين الطرفين.