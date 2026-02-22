قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
أخبار البلد

الأرصاد عن حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، وبيان تفصيلي يكشف درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدًا الإثنين 23 فبراير 2026
توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، طقسًىا باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة شمالا دافى جنوبا نهاراً، بارد الى شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة
أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد غدًا، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (17:16) القاهرة الكبرى والوجه البحري (20:19)، جنوب البلاد (24:21)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

كما تتوافر فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

تتوافر أيضًا فرص أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء و مناطق من الفيوم - بني سويف قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا، نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا حالة الطقس الأرصاد الجوية

