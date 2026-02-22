الأرصاد عن حالة الطقس: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، والظواهر الجوية المتوقعة، وبيان تفصيلي يكشف درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس غدًا الإثنين 23 فبراير 2026

توقعت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا الإثنين الموافق 23 فبراير 2026، طقسًىا باردًا إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة شمالا دافى جنوبا نهاراً، بارد الى شديد البرودة على أغلب الأنحاء ليلاً.

الظواهر الجوية المتوقعة

أوضحت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد غدًا، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (17:16) القاهرة الكبرى والوجه البحري (20:19)، جنوب البلاد (24:21)، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.

كما تتوافر فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

تتوافر أيضًا فرص أمطار خفيفة الى متوسطة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء و مناطق من الفيوم - بني سويف قد تغزر وتكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 30% تقريباً على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس غدًا، نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية وقد تؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق.