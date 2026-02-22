العمل تعلن عن 850 فرصة عمل في سلسلة محلات شهيرة بـ ٦ أكتوبر

أعلنت وزارارة العمل عن توافر ٨٥٠ فرصة عمل في هايبر "فتح الله" (بيت الجملة) الكائن في الحي العاشر – سياف مول – ٦ أكتوبر، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة.

وجاءت تفاصيل الوظائف والرواتب على النحو التالي:

· عدد 100 كاشير براتب ٧٥٠٠ جنيه.

· عدد 50 عامل استلام براتب ٧٥٠٠ جنيه.

· عدد 50 عامل تسويق منتجات براتب ٧٥٠٠ جنيه.

· عدد 50 مراقب مخزون براتب ٧٥٠٠ جنيه.

· عدد 300 منسق ممرات براتب ٧٠٠٠ جنيه.

· عدد 150 فرد أمن براتب ٧٠٠٠ جنيه.

· عدد 50 أخصائي مشتريات براتب ٧٥٠٠ جنيه.

· عدد 100 جازر بلدي براتب ٨٥٠٠ جنيه (ويشترط للحاصلين على شهادة قياس مستوى مهارة).

شروط التقديم:

· المؤهل: عالي أو متوسط حسب المهنة المطلوبة.

· مواعيد المقابلات: من الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى ٣:٠٠ عصراً.

· للتواصل: 01101136025