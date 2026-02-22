وزير الخارجية الإيراني: نعد مسودة اتفاق.. وقد ألتقي ويتكوف الخميس في جنيف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تصوغ حاليا مسودة اتفاق ومسودته، مرجحا لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يوم /الخميس/ المقبل في جنيف.

وأشار عراقجي - في تصحريات متلفزة – إلى أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية البرنامج النووي، مضيفا: لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي وهذا لن يخيفنا ولا نزال نعمل على مقترح الاتفاق. وفق وكالة مهر للأنباء.

وتابع: نعمل على جوانب الاتفاق ومسودته، ومن المحتمل ان التقي مع ويتكوف الخميس المقبل في جنيف.

وأكد ان التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015، مضيفا: نناقش حاليا المسألة النووية فقط ومن حقنا تخصيب اليورانيوم وأن تكون لنا طاقة سلمية، مشيرا إلى انه يمكن التوصل لحل بشأن التخصيب وتبادلنا مع الجانب الأمريكي مقترحاتنا بهذا الشأن.

وواصل: طورنا تكنولوجيا التخصيب بأنفسنا وهي تمثل مصدر فخر لنا ولا يمكننا التخلي عنها.. سيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم أمريكي، مضفا "صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد".