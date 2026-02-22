بمشاركة 18 فريق.. مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية

أقامت أمانة الرياضة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم، وسط أجواء من التنظيم والالتزام، وبمشاركة 18 فريقاً من مختلف أندية المحافظة.

وجرت مراسم القرعة بحضور أمين الرياضة الأستاذ محمد ياسين، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات وفقاً للائحة المنظمة للبطولة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة، ويضمن منافسات قوية بين الشباب خلال الشهر الكريم.

وخلال كلمته، نقل محمد ياسين تحيات وتقدير أمين عام المحافظة النائب عادل اللمعي، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الفعاليات الرياضية التي تستهدف تنمية روح الانتماء وتعزيز الترابط بين الشباب، ومشدداً على أهمية التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقيم الأخلاقية داخل وخارج الملعب.

وأوضح الأستاذ محمد النوساني أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس الدور المجتمعي للحزب وحرصه على التواصل مع الشباب في مختلف المناطق، موضحاً أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتعزيز القيم الإيجابية والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لقضاء أوقات مفيدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب عادل اللمعي أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بالشباب والرياضة، باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الدورات الرمضانية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب، وخلق حالة من التلاحم بين أبناء المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في رعاية النشء وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الرمضانية يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي المريخ، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق باسم الحزب والمشاركين.