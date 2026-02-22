قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير جهاز حماية وتنمية البحيرات يتفقد المجمع السمكي بالمنزلة ويفتتح مصنع أعلاف المنزلة
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 18 فريق.. مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية

بمشاركة 18 فريقاً مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية
بمشاركة 18 فريقاً مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية
محمد الغزاوى

أقامت أمانة الرياضة بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، قرعة الدورة الرمضانية لكرة القدم، وسط أجواء من التنظيم والالتزام، وبمشاركة 18 فريقاً من مختلف أندية المحافظة.

وجرت مراسم القرعة بحضور أمين الرياضة الأستاذ محمد ياسين، حيث تم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات وفقاً للائحة المنظمة للبطولة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المشاركة، ويضمن منافسات قوية بين الشباب خلال الشهر الكريم.

بمشاركة 18 فريقاً مستقبل وطن بورسعيد يجري قرعة الدورة الرمضانية 

 

وخلال كلمته، نقل محمد ياسين تحيات وتقدير أمين عام المحافظة النائب عادل اللمعي، مؤكداً دعمه الكامل لكافة الفعاليات الرياضية التي تستهدف تنمية روح الانتماء وتعزيز الترابط بين الشباب، ومشدداً على أهمية التحلي بالروح الرياضية والالتزام بالقيم الأخلاقية داخل وخارج الملعب.

وأوضح الأستاذ محمد النوساني أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس الدور المجتمعي للحزب وحرصه على التواصل مع الشباب في مختلف المناطق، موضحاً أن الرياضة تمثل وسيلة مهمة لتعزيز القيم الإيجابية والانضباط والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشباب لقضاء أوقات مفيدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب عادل اللمعي أن الحزب يولي اهتماماً كبيراً بالشباب والرياضة، باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الدورات الرمضانية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية قدرات الشباب، وخلق حالة من التلاحم بين أبناء المحافظة، بما يدعم جهود الدولة في رعاية النشء وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الرمضانية يوم الاثنين المقبل على ملعب نادي المريخ، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، بإقامة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى، وسط استعدادات تنظيمية لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق باسم الحزب والمشاركين.

بورسعيد مستقبل وطن رمضان المبارك الدورة الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الطفلة قمر محمد صابر

علامات الساعة.. اعتداء وقـ.تل طفلة 7 سنوات في نهار رمضان

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

بدء اكتتاب «سند المواطن» اليوم.. إجراءات مبسطة وعائد ثابت لمدة 18 شهرًا

الزمالك

مرحلة حاسمة للزمالك قبل التتويج بالدوري.. ماذا ينتظر الفارس الأبيض؟

بالصور

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

المزيد