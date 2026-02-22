رئيس زهور بورسعيد يقود حملة رقابية علي المخابز لمتابعة سير العمل بها | شاهد

قاد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق له، حملة تموينية رقابية علي عدد من المخابز تزامنا مع غرة شهر رمضان المبارك.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ، بتكثيف الحملات التموينية للرقابية علي المخابز ومنافذ بسع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة أعدتها الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، وعدم وجود أي تلاعب في الحصص أو جودة الدقيق المستخدم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الخبز.

اللواء أيمن صبحي: حملات مكثفة ولا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط

استهدفت الحملة الرقابية التفتيش علي مخابز عدد من مناطق حي الزهور ، حيث تم المرور بمنطقة عمر بن الخطاب و خالد بن الوليد و بلال بن رباح ، و شباب الخريجين .

شارك في الحملة من مديرية تموين بورسعيد احمد العربي مدير الرقابة التموينية ، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية ،

قامت الحملة بالمرور علي عدد من المخابز وتفقدها ومتابعة سير العمل بها ، ووزن رغيف الخبز قبل وبعد الخبز ، ونظافة الادوات المستخدمة وخط سير الارغفة .

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي على استمرار الحملات التموينية الرقابية على المخابز وتكثيفها ضمن خطة شهر رمضان المبارك ، لضمان تقديم أفضل جودة للمواطنين بالحي .

وأوضح رئيس حي الزهور أن الحملات لا تقتصر على المرور المفاجئ فقط، بل تشمل متابعة دورية ومستمرة على مدار اليوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أنه «لا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط أو جودة رغيف الخبز»، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق الاستقرار في الأسواق.