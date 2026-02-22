قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية
كريم سامي مغاوري يتعرض لوعكة صحية للمرة الثامنة
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس زهور بورسعيد يقود حملة رقابية علي المخابز لمتابعة سير العمل بها | شاهد

اللواء أيمن صبحي: حملات مكثفة ولا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط
اللواء أيمن صبحي: حملات مكثفة ولا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط
محمد الغزاوى

قاد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع  محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق له، حملة تموينية رقابية علي عدد من المخابز تزامنا مع غرة شهر رمضان المبارك.

جاءت الحملة تنفيذاً لتوجيهات  اللواء إبراهيم أبو ليمون ، بتكثيف الحملات التموينية للرقابية علي المخابز ومنافذ بسع السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، تأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة أعدتها الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة لرغيف الخبز، وعدم وجود أي تلاعب في الحصص أو جودة الدقيق المستخدم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة الخبز.

اللواء أيمن صبحي: حملات مكثفة ولا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط

استهدفت الحملة الرقابية التفتيش علي مخابز  عدد من مناطق حي الزهور ، حيث تم المرور بمنطقة عمر بن الخطاب و خالد بن الوليد و بلال بن رباح ، و شباب الخريجين .

شارك في الحملة من مديرية تموين بورسعيد  احمد العربي مدير الرقابة التموينية ، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة التموينية ، 

قامت الحملة بالمرور علي عدد من المخابز وتفقدها ومتابعة سير العمل بها ، ووزن رغيف الخبز قبل وبعد الخبز ، ونظافة الادوات المستخدمة وخط سير الارغفة .

ومن جانبه أكد  اللواء أيمن صبحي على استمرار الحملات التموينية الرقابية على المخابز وتكثيفها ضمن خطة شهر رمضان المبارك ، لضمان تقديم أفضل جودة للمواطنين بالحي .

وأوضح رئيس حي الزهور أن الحملات لا تقتصر على المرور المفاجئ فقط، بل تشمل متابعة دورية ومستمرة على مدار اليوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مشددًا على أنه «لا تهاون فيما يمس مصلحة المواطن البسيط أو جودة رغيف الخبز»، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير السلع الأساسية خاصة خلال شهر رمضان، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق الاستقرار في الأسواق.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد فوزي رئيس لجنة انتخابات مهندسي القاهرة

"المهندسين" تكثف استعداداتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي 2026

الدكتور عاطف عبد اللطيف

نائب مستثمري السياحة: مرسى علم الحصان الرابح للسياحة المصرية خلال 30 عامًا مقبلة

تأشيرة مصر

بـ 30 دولارا| زيادة تأشيرة الدخول الاضطرارية بالمنافذ المصرية

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد