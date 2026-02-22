قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار الحملات الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محمد الغزاوى

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد المختلفة وبورفؤاد، حملاتها المكثفة، لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة الإزالة الفورية لكافة صور المخالفات والتعديات والاشغالات وفرض سيادة القانون

وأكد محافظ بورسعيد أن “أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تعدٍ على حرم الطريق، وسيتم التعامل الفوري والحاسم مع جميع أشكال الإشغالات، حفاظًا على حق المواطن في شارع منظم وآمن.”


حي الضواحي: إزالة سقيفات مخالفة بالحرفيين:

 قاد فوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، حملة ميدانية موسعة بمنطقة الحرفيين بفاطمة الزهراء و القابوطي، حيث تمت إزالة السقيفات المخالفة وكافة أشكال التعديات، بمشاركة إدارة الإشغالات وباستخدام معدات وسيارات الحي، مع التأكيد على الاستمرار في الحملات حتى القضاء التام على المخالفات


حي الزهور: حملات يومية ومصادرة مضبوطات:

و ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس الحي حملة مكبرة شملت شوارع العبور والنصر، ومنطقتي التعاونيات و5000 وحدة، وخلف مستشفى الزهور ومنطقة عمر بن عبد العزيز، حيث تم إزالة إشغالات تعوق حركة المواطنين ومصادرة مضبوطات مخالفة، فضلًا عن إزالة مغسلة مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

وأكد رئيس حي الزهور استمرار الحملات اليومية والمفاجئة، والتنبيه على أصحاب المحال بعدم إعادة المخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم

حي العرب: رفع فروشات موسمية وإعادة فتح الطرق
 

وشهد حي العرب، بقيادة المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، حملة موسعة استهدفت شارع المشير أحمد إسماعيل (100) وشارع صفية زغلول (أوجينا سابقًا)، حيث تم رفع الفروشات الموسمية الخاصة ببيع الفوانيس وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة، بما أسهم في تحقيق السيولة المرورية وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمشاة

 حي المناخ: حملات ليلية لإعادة الانضباط:

وقادت الأستاذة شيماء العزبي، رئيس حي المناخ، حملة ليلية بشوارع سعد زغلول “الثلاثيني” والناصر والمنيا، لإزالة الإشغالات والتعديات، والتنبيه على أصحاب المحال بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية، والتحفظ على عربة يد مخالفة، في إطار خطة الحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

حي الشرق: جهود مكثفة للنظافة و رفع كفاءة الخدمات العامة

 قامت الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق بحملات متواصلة لمتابعة مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات داخل شوارع ومناطق حي الشرق

 بورفؤاد: تطوير شارع 15 سبتمبر والحفاظ على الطابع التاريخي:

وداخل مدينة بورفؤاد، تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس المدينة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع 15 سبتمبر بطول 920 مترًا، بداية من شارع جواد حسني حتى شارع الجامعة، ضمن الخطة الاستثمارية الحالية. وأكد رئيس المدينة أن أعمال التطوير تراعي الحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة، مع تنفيذ توسعة للطريق، وأماكن انتظار سيارات، وأعمدة إنارة ديكورية حديثة، وأعمال لاندسكيب، وتطوير شبكة الصرف، بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، لتحقيق واجهة حضارية متميزة


حي غرب: رفع جاهزية المعدات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة:

تفقدت المهندسة شيماء جودة رئيس حي غرب جراج الحي، لمتابعة جاهزية سيارات كسح المياه والمعدات الثقيلة وأعمال الكهرباء، مشددة على سرعة إصلاح أي أعطال ورفع درجة الاستعداد القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن

جهود متواصلة بحي الجنوب:

وفي حي الجنوب، تواصلت حملات النظافة المكثفة بقيادة رئيس الحي الاستاذ أحمد زغلف ، في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى النظافة العامة.


وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تكثيف الحملات الميدانية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والخدمات، بما يعكس الوجه الحضاري اللائق بمحافظة بورسعيد ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

بورسعيد احياء بورسعيد مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد

