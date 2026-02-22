قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد سيارات السلع المخفضة المقدمة من جهاز مستقبل مصر

محافظ بورسعيد يؤكد على ضرورة توزيع السلع بالشكل الأمثل وضمان وصولها لمستحقيها
محافظ بورسعيد يؤكد على ضرورة توزيع السلع بالشكل الأمثل وضمان وصولها لمستحقيها
محمد الغزاوى

تفقد اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سيارات السلع الغذائية المخفضة المقدمة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة.

محافظ بورسعيد يؤكد على ضرورة توزيع السلع بالشكل الأمثل وضمان وصولها لمستحقيها

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أهمية التنظيم الجيد لآلية التوزيع، بما يضمن وصول السلع إلى مستحقيها في مختلف المناطق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وعدم السماح بأي تلاعب، مع متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع.


وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة الإعلان عن أماكن تمركز السيارات ومواعيد تواجدها، لضمان سهولة وصول المواطنين إليها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بكافة أحياء بورسعيد.

