محافظ بورسعيد يتفقد سيارات السلع المخفضة المقدمة من جهاز مستقبل مصر

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سيارات السلع الغذائية المخفضة المقدمة من جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضبط الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة.

محافظ بورسعيد يؤكد على ضرورة توزيع السلع بالشكل الأمثل وضمان وصولها لمستحقيها

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أهمية التنظيم الجيد لآلية التوزيع، بما يضمن وصول السلع إلى مستحقيها في مختلف المناطق، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المقررة وعدم السماح بأي تلاعب، مع متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضمان تحقيق العدالة في التوزيع.



وأشار المحافظ إلى أن المحافظة حريصة على التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة الإعلان عن أماكن تمركز السيارات ومواعيد تواجدها، لضمان سهولة وصول المواطنين إليها، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المبادرة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار جهود المحافظة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين بكافة أحياء بورسعيد.