رئيس زهور بورسعيد: إزالة فورية ومصادرة للتعديات وحملاتنا مستمرة علي مدار اليوم

قاد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور،حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات التي تعوق حركة المرور والمشاة، وذلك في إطار جهود الحي المستمرة لإعادة الانضباط للشارع والحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

رئيس حي الزهور حملة لإزالة الاشغالات بشارع 23 ديسمبر والعبور

وشملت الحملة المرور على شارعي 23 ديسمبر والعبور ، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لعدد من الإشغالات والتعديات والمخالفات التي كانت تعيق الطريق أمام المواطنين وتتسبب في تكدس الحركة لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من المضبوطات المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مرة اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

وأوضح اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، أنه تم التنبيه المشدد على أصحاب الإشغالات بعدم إعادة وضعها مرة أخرى، مشددًا على أن الحملات ستستمر بشكل يومي ومفاجئ للتصدي لأي مخالفات أو تعديات على حرم الطريق، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم وتيسير الحركة داخل شوارع الحي.

و أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

وفى سياق متصل فاجأ اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، مطبخ مائدة الرحمن بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة تعاونيات الجيزة السكنية الواقعة في نطاق الحي ، والتي تعتبر الزيارة الثانية للتأكد من اتباع القائمين عليها كافة الاشتراطات الصحية والسلامة ، حرصاً علي المواطنين صحة المترددين عليها .

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، بضرورة تكثيف حملات مراقبة الاغذية المعروضة والمقدمة للمواطنين استعداداً لشهر رمضان المبارك ، والتأكد من سلامتها وحرصا علي صحة أهالي المحافظة وسلامتهم .

ومن جانبه أكد اللواء ايمن صبحي على أنه تم التاكد من جودة الوجبات التي تم اعدادها للصائمين و تم التنبيه على القائمين على المائدة بضرورة اتباع كافة التعليمات والحرص علي نظافة المكان والأدوات المستخدمة في الطهي ، وتنظيف الخضراوات جيدا ، وحسن طهي اللحوم وطرق حفظها السليمة .

اللواء أيمن صبحي: حملاتنا مستمرة للتأكد من سلامة وجبات إفطار موائد الرحمن

كما تأكد رئيس حي الزهور من تاريخ صلاحية المواد الغذائية من الارز والبهارات والزيت وكل ما يتم استخدامه في الطهي اعداد الوجبات طوال ايام الشهر المبارك .

ولفت رئيس الحي الى استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على موائد الرحمن خلال ايام الشهر المبارك ، مشددا انه لا تهاون في صحة وسلامة المواطنين لاسيما من ضيوف الرحمن في تلك الأيام المباركة .