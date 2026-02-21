14 مارس.. الحكم على الفنان محمود حجازي بتهمة ضرب زوجته

قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، حجز الحكم في القضية المتهم فيها الفنان محمود حجازي بالتعدي على زوجته بالضرب، لجلسة 14 مارس المقبل.



تفاصيل القضية

كانت الواقعة قد نشبت إثر خلافات أسرية بين الزوجين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تطورت مشادة كلامية إلى تعدٍ بالضرب، ما أسفر عن إصابة الزوجة، وفق ما كشفت عنه تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة.



وفي وقت سابق، قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل الفنان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، عقب الاستماع إلى أقوال الطرفين والاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها.