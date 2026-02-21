قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الدوري السعودي .. النصر يتفوق على الحزم 2-0 في الشوط الأول

النصر السعودي
النصر السعودي
حسن العمدة

تفوق النصر السعودي على الحزم بثنائية نظيفة، فى الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد الأول بارك فى الجولة الـ23، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وافتتح النصر التهديف في الدقيقة 13، عن طريق كريستيانو رونالدو ، وأضاف النصر الهدف الثاني في الدقيقة 30، عن طريق كينجسلي كومان.

تشكيل النصر ضد الحزم في الدوري السعودي

حارس المرمى: بينتو

الدفاع: الغنام ـ سيماكان ـ العمري ـ يحيى 

خط الوسط: انخيلو ـ بروزوفيتش ـ فيليكس

الهجوم: رونالدو ـ كومان ـ ماني

ويحتل فريق النصر، المركز الثالث برصيد 52 نقطة، وجاء الحزم في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.


 

النصر السعودي الحزم الدوري السعودي

