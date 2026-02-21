قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الجيل: رد القاهرة على السفير الأمريكي بإسرائيل صفعة لأوهام التوسع
لا نريد لغة الحروب.. أحمد موسى: لا يستطيع أحد تهديد أمننا وحدودنا
شوط أول سلبي بين إنبي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
دوري المحترفين| يد الزمالك يهزم سموحة 30-27 ويواجه سبورتنج في الإسكندرية
غيابات بالجملة عن الأهلي أمام سموحة بالدوري
كلام خطير .. أحمد موسى: أمريكا لم تصدر أي بيان بشأن تصريحات سفيرها بإسرائيل
أوريلي يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في مرمى نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
يفصل بينهما خط .. قصة قريتين تفطران بموعدين مختلفين في رمضان
فريق نيسان يعتلي منصة التتويج الثالثة في الموسم الثاني عشر ‏في جدة من فورمولا إي ‏
بعد سخريته منها.. إجراء قانوني من أسماء جلال ضد رامز جلال
أحمد موسى: تصريحات سفير أمريكا في إسرائيل عن الشرق الأوسط عكس خطة ترامب للسلام
تمويل حماس عبر جمعيات خيرية.. القضاء الفرنسي يحاكم 5 أشخاص
ديني

دعاء الليلة الرابعة من رمضان .. ردد هذه الأدعية بيقين

دعاء ليلة 4 رمضان
دعاء ليلة 4 رمضان

دعاء ليلة 4 رمضان.. مع انطلاق الليلة الرابعة من شهر رمضان يسعى المسلمون لتكثيف التضرع والبحث عن دعاء 4 رمضان، حرصاً منهم على اغتنام الأوقات المباركة في هذا الشهر الفضيل طلباً للعفو والقبول والمغفرة من الباري عز وجل. وتبرز أهمية الدعاء في رمضان استناداً إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ".
دعاء اليوم الرابع من رمضان.
أدعية مأثورة وجامعة لليوم الرابع
 اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
 اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.
 ربّ أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلين.
 اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.
 ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم.
من جوامع الدعاء
 "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني"
 "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

هل زيادة الغضب له علاقة بالصيام

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول السائل: هل الصيام يهيّج عوامل الغضب لدى الإنسان ويجعله سريع الانفعال؟

وأجاب عضو لجنة الفتوى قائلا إن الإسلام دين الأخلاق الرفيعة والمعاملة الطيبة، وهو قائم على العطف والتراحم والتلاحم بين الناس، مستشهدًا بقول الله تعالى في محكم التنزيل: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس»، مؤكدًا أن الصائم أولى الناس بالتحلي بهذه الصفات، لأن الصيام عبادة تهذب النفس وتسمو بالروح ولا تثير الغضب أو الانفعال.

وأوضح أن المجتمع المسلم الحقيقي ليس بمجتمع سبّ أو شتم أو فحش أو بذاءة، بل هو مجتمع أشرق بنور الله، وسادت فيه قيم الأمن والأمان، والبعد عن السفاسف وهجر اللغو، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء»، بما يؤكد أن حسن الخلق أصل ثابت في شخصية المسلم في كل وقت.

دعاء الليلة الرابعة من شهر رمضان الليلة الرابعة دعاء ٤ رمضان دعاء ليلة 4رمضان

