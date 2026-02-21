قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر مساعدا لرئيس الجمهورية
واشنطن تعلن خطة لإعادة فتح سفارتها في دمشق خلال 15 يوما ضمن نهج تدريجي
رمضان هيكون كام يوم 29 ولا 30
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خالد الجندي: الصبر على الدعوة وتحمل الصعوبات جزء من الاختبار.. فيديو

محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المشهد الذي وصفه النبي عن يوم القيامة يحمل رسالة عظيمة لكل أب يشعر بالفشل في تربية أولاده، لكل معلم يظن أنه فشل في تعليم طلابه، ولكل مدير أو كاتب أو مصلح يظن أن جهده لم يثمر، وهو أن الأجر الحقيقي مرتبط بأداء الواجب وليس بعدد الذين يستجيبون.

وأوضح الشيخ الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن النبي ﷺ وصف مشهداً عظيماً حيث يجيء بعض الأنبياء يوم القيامة ومعهم جماعة قليلة، وأحياناً لا يجيء معهم أحد، وهو رمز لتحمل الأنبياء لدعوتهم رغم قلة الاستجابة أو حتى عدم استجابة أحد. فمثلاً هناك أنبياء بعثوا في زمن محدد إلى قريتهم ولم يؤمن بهم أحد، كما ذكرت الآيات في سورة يس والقرآن الكريم، حين أُرسل مرسلون إلى قرية محدودة السكان، وقد تكذّبوا وقتلوا الرجل الصالح الذي جاء لدعمهم.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى أن قصة سيدنا نوح عليه السلام تُبرز نفس المعاناة، حيث دعا قومه قرابة تسع قرون ونصف، وآمن معه قليل جداً، وهذا يوضح أن النجاح الحقيقي للرسالة ليس بعدد من استجابوا لها، بل في القيام بالواجب على أكمل وجه.

وأضاف الشيخ الجندي أن كثير من الناس اليوم يشعرون بالإحباط أمام قلة التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، أو تجاهل الرسائل الصالحة، إلا أن الرسالة واضحة: المهم أن يقوم الإنسان بالواجب الموكَل إليه، ويترك النتائج لله عز وجل، تماماً كما تحمل الأنبياء صعوبات الدعوة دون كلل أو ملل.

وشدد  على أن على كل أب، معلم، مصلح، وكاتب، وكل من يسعى للخير، أن يستمر في أداء رسالته مهما كانت الاستجابة قليلة، لأن الأجر عند الله مرتبط بالجهد والنية الصافية، وليس بكم من استجاب أو آمن.

وقال إن هذا المشهد القرآني والنبوي يذكرنا بأن الصبر على الدعوة وتحمل الصعوبات جزء من الاختبار، وأن كل من يبذل جهده في الخير، مهما كانت النتائج أمامه، سيجزيه الله على إخلاصه وصبره.
 

خالد الجندي يوم القيامة الدعوة الصعوبات الصبر

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

