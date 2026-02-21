قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أين تعيش الملائكة وهل لها أجنحة؟.. طفلة تسأل وإمام السيدة زينب يجيب

محمد شحتة

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، إن مكان الملائكة الأساسي في السماء ولكن من الممكن أن تنزل على الأرض لمهام معينة مثل الملائكة الحفظة للإنسان والملائكة الذين يحفون مجالس العلم والصلاة وقراءة القرآن.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، ردا على سؤال: هل الملائكة لها أجنحة؟ فقال الشيخ أحمد عصام فرحات، إن الملائكة لها أجنحة وعددها يختلف من ملك للآخر، لقوله تعالى (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) منوها أن هذه الأجنحة كيفيتها لا نعلمها.

وعن سؤال: ليه ربنا خلانا منقدرش نشوف الملائكة والشياطين، قال أحمد عصام فرحات، إن رؤية الملائكة من الغيبيات التي لا يمكن أن نطلع عليها فحين يخبرنا الله أن هناك ملائكة فعلينا السمع والطاعة كما أن رؤية الملائكة من البشر قد تشغلهم ولهذا كانت الحكمة من إخفاء رؤية الملائكة، منوها أن الملائكة مختلفة تماما عن البشر ولا تشعر بالتعب، لأنهم خلقتهم مختلفة عن البشر.

وقال الدكتور أحمد عصام فرحات، في إجابته على السؤال، خلال برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة "صدى البلد"، إن الملائكة مخلوقين من نور ولكنهم كائنات غير مادية لا نراها ونورها مختلف عن أي نور نعرفه.

وتابع:  أعين البشر لا يمكن أن ترى نور الملائكة، ولذلك هناك أمور كثيرة سريعة وموجودة ولا نراه، مثل أشعة الريموت وأمواج الواي فاي، فالملائكة كائنات نورانية غير مادية لا نراها ولا نطلع عليها، منوها أن البشر لا يرون نور الملائكة.

