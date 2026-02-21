وفر باقتك في رمضان .. هكذا تفعل وضع توفير البيانات بتطبيقات الفيديو

كشفت أدلة الاستخدام المنشورة على مواقع تقنية أن تطبيق يوتيوب يوفّر وضعًا مخصّصًا لتوفير البيانات يخفض جودة الفيديو وبعض الإعدادات لتقليل استهلاك الباقة أثناء المشاهدة على الموبايل.

أوضحت هذه الأدلة أن تفعيل الميزة يتم عبر فتح تطبيق يوتيوب ثم الضغط على صورة الحساب بالأعلى والدخول إلى الإعدادات Settings، ثم اختيار قسم Data saving والضغط على زر تفعيل وضع Data‑saving mode، مع إمكانية تقليل جودة البث وجودة التحميل الافتراضية من نفس الصفحة.​​

قلّل جودة الفيديو وحدّد استهلاك البيانات

أشارت إرشادات الحفاظ على الباقة إلى أن تشغيل الفيديو بدقة 480p بدل 1080p يوفّر قدرًا ملحوظًا من استهلاك الإنترنت، حيث يمكن أن تستهلك الساعة الواحدة من البث عالي الدقة عدة جيجابايت، بينما يستهلك نفس الوقت بدقة متوسطة جزءًا بسيطًا من هذه الكمية.

أكدت هذه الإرشادات أن تغيير جودة الفيديو يتم من داخل مشغّل الفيديو نفسه في أغلب التطبيقات عبر الضغط على زر الإعدادات ثم اختيار جودة أقل، أو تفعيل خيار Data saver أو Low data mode إن وُجد، بما يساعد المستخدم على مشاهدة المحتوى لفترات أطول دون نفاد الباقة سريعًا طوال شهر رمضان.

استخدم وضع توفير البيانات في تيك توك وباقي التطبيقات

أوضحت شروحات الاستخدام أن تطبيق تيك توك يوفّر بدوره خيار Data Saver داخل قائمة الإعدادات والخصوصية، حيث يقوم عند تفعيله بتقليل جودة المقاطع التي تُعرض تلقائيًا أثناء التمرير في الصفحة الرئيسية لتقليل استهلاك البيانات.

أشارت هذه الشروحات إلى أن العديد من تطبيقات الفيديو والبث الأخرى تقدّم خيارات مشابهة تحت مسميات مثل Data Saver أو Data usage أو Playback quality داخل الإعدادات، ونصحت المستخدمين بالبحث عن هذه الخيارات وتفعيلها قبل بداية الشهر لتقليل استهلاك الباقة خاصة مع زيادة المشاهدة في أوقات السحور وما بعد الإفطار.