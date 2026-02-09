GOG تعلن بدء العمل على دعم لينكس الأصلي وتطوير تطبيق Galaxy

كشفت منصة The Verge أن متجر الألعاب الشهير GOG بدأ رسميًا العمل على دعم أصلي لنظام لينكس، في خطوة تستهدف إتاحة تجربة أكثر تكاملًا لمستخدمي النظام بعيدًا عن الاعتماد على طبقات التوافق مثل Wine و Proton.

أوضحت المنصة أن هذه الإشارة جاءت عبر جلسة أسئلة وأجوبة (AMA) على موقع Reddit، حيث أكد ممثل موثّق من GOG أن دعم لينكس أصبح الآن في "مرحلة مبكرة جدًا من التطوير"، مع بدء الشركة التحضير التقني لذلك.

وظيفة جديدة لمهندس برمجيات

أعلنت GOG، بحسب تقرير The Verge، عن فتح باب التوظيف أمام مهندس برمجيات أول (Senior Software Engineer) تكون مهمته الأساسية تكييف تطبيق سطح المكتب GOG Galaxy ليعمل بشكل أصلي على توزيعات لينكس.

أوضحت الشركة في إعلان الوظيفة أن لينكس يمثل "الجبهة الكبرى التالية" أمام GOG، في إشارة إلى رغبتها في التوسع خارج نطاق ويندوز وmacOS وتقديم متجرها وتطبيقها الرسمي مباشرة لمستخدمي أنظمة التشغيل المفتوحة المصدر.

تصريحات الإدارة

أكد مؤسس ورئيس GOG التنفيذي، ميخاو كيتشينسكي، في تصريحات نقلتها The Verge، أنه من المعجبين بنظام لينكس، مشيرًا إلى أن النظام يكتسب أهمية متزايدة في عالم ألعاب الحاسوب.

أوضح كيتشينسكي أن الشركة لا تزال في مرحلة مبكرة للغاية من العمل على دعم لينكس، وأنه من السابق لأوانه تحديد موعد نهائي لإطلاق التطبيق أو اكتمال الدعم، لكنه شدد على أن عملية التوظيف والتهيئة التقنية بدأت بالفعل، وأن GOG تخطط لمشاركة مزيد من التفاصيل لاحقًا عندما تصبح الأمور أوضح.

وضع لينكس الحالي على GOG

أشارت منصة GamingOnLinux، في تقرير سابق عن خطط GOG خلال 2026، إلى أن الشركة تدعم حاليًا لينكس "بشكل جزئي"، إذ توفر بعض الحزم الأصلية (Native Linux Packages) لألعاب معينة، لكن ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على المطورين أنفسهم، مع وجود مشكلات مرتبطة بتنوع التوزيعات واختلاف الاعتمادات البرمجية المطلوبة لتشغيل الألعاب بسلاسة.

أوضح التقرير أن غياب نسخة رسمية من تطبيق GOG Galaxy على لينكس دفع كثيرًا من اللاعبين للاعتماد على أدوات طرف ثالث مثل Heroic Game Launcher وLutris لإدارة مكتبة ألعابهم على GOG، وهو ما جعل تجربة المستخدم أقل تكاملًا مقارنة بما هو متاح على Steam، الذي يقدم دعمًا أصليًا أفضل ولديه حلول مثل Proton لتشغيل ألعاب ويندوز على لينكس.

آمال مجتمع لينكس في دعم أوسع خلال 2026

أكدت مناقشات في مجتمع Linux Gaming على Reddit أن اللاعبين الذين يستخدمون لينكس يأملون في أن تمثل خطوة GOG الحالية بداية لتحسن حقيقي في دعم النظام، سواء عبر زيادة عدد الألعاب التي تحصل على نسخ لينكس أصلية أو عبر توفير تطبيق Galaxy بواجهة كاملة لإدارة المكتبة وتحديث الألعاب وشراء العناوين الجديدة مباشرة من النظام.

أوضحت هذه النقاشات أن التحول التدريجي لبعض المستخدمين من ويندوز إلى لينكس، مع انتقادات متزايدة لتوجهات مايكروسوفت في دمج مزيد من خصائص الذكاء الاصطناعي وإعلانات النظام، يمنح منصات مثل GOG حافزًا إضافيًا للاستثمار في دعم لينكس باعتباره منصة ألعاب واعدة على المدى المتوسط.