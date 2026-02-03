قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب: قلم Galaxy S26 Ultra يأتي بالأسود والأبيض فقط مع رؤوس ملوّنة

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Google خلال السنوات الأخيرة عن اسم بات يتكرر خلف كثير من الأخبار الحصرية المتعلقة بهواتف أندرويد ومنتجات جوجل، هو الصحفي التقني ويل ساتلبرج، الذي يقف خلف عدد من التقارير التي تتناول تسريبات الهواتف الذكية وتصميماتها وتفاصيلها الدقيقة. 

أوضحت المنصة في تغطيات متعددة أن ساتلبرج أصبح واحدًا من الأسماء البارزة داخل غرفة أخبار 9to5Google، مع تركيز واضح على متابعة ملفات سامسونج، جوجل بيكسل، وخدمات أندرويد، في سياق صحافة تقنية رقمية سريعة الإيقاع تعتمد على التسريبات والتحليلات القصيرة الموجهة لجمهور واسع من مستخدمي الهواتف الذكية.

من متابعة النظام إلى تفكيك تفاصيل الأجهزة

أشارت تغطيات 9to5Google إلى أن مسار ويل ساتلبرج المهني في الصحافة التقنية تشكّل داخل بيئة متخصصة في متابعة نظام أندرويد وتطبيقاته، حيث يساهم في إنتاج أخبار وتحليلات عن تحديثات النظام، التغييرات في واجهة جوجل، وحركة الشركات المصنّعة لهواتف أندرويد.

 أوضحت هذه المواد أن أسلوب ساتلبرج يميل إلى تفصيل الجوانب العملية في الأجهزة والبرمجيات، مثل تجربة الاستخدام والتغييرات الصغيرة التي قد تمر مرور الكرام في بيانات الشركات الرسمية، لكنه يلتقطها من خلال التسريبات والصور المسربة والوثائق التنظيمية.

قلم Galaxy S26 Ultra

كشفت 9to5Google في تقرير موقع باسم ويل ساتلبرج عن ملاحظة لافتة في تسريبات هاتف Galaxy S26 Ultra من سامسونج، تتعلق بقلم S Pen المدمج في الجهاز، وهي من التفاصيل التي تعكس طبيعة تركيزه على الجوانب الدقيقة في تصميم المنتجات. 

أوضح ساتلبرج في التقرير أن الصور المسربة من موقع Nieuwe Mobiel أظهرت أن قلم S Pen القادم للهاتف سيتوفر في لونين أساسيين فقط، الأبيض والأسود، بينما ستكتفي سامسونج بتمييز الألوان عبر رأس القلم القابل للنقر، الذي يطابق ألوان إطار الهاتف مثل Cobalt Violet وSky Blue وBlack وSilver، بدلًا من اعتماد قلم ملون بالكامل كما في أجيال Ultra السابقة.

رصد التحولات في هوية سلسلة Ultra

أشارت المادة نفسها في 9to5Google إلى أن ساتلبرج لم يكتفِ بنقل الصور والتفاصيل اللونية، بل ربط بين هذا التغيير وبين مسار أوسع شهدته سلسلة Ultra خلال الأعوام الأخيرة، شمل إزالة ميزات مرتبطة بقلم S Pen من بعض أجهزة سامسونج. 

أوضح التقرير أن ما جرى مع Galaxy Z Fold 7، الذي فقد دعم القلم، ومع Galaxy S25 Ultra، الذي وصل قلمه دون خصائص البلوتوث المعتادة، يُنظر إليه كعلامات على إعادة تعريف دور S Pen داخل منظومة سامسونج، وأن الانتقال إلى ألوان أقل تنوعًا قد يكون جزءًا من توجه عام لخفض التكاليف أو تبسيط خيارات الإنتاج.

صحافة تسريبات بين الصورة والسياق

أكدت متابعة عدد من المواقع التقنية الأخرى، مثل Android Authority وTechRadar، أن تقرير ساتلبرج حول ألوان قلم Galaxy S26 Ultra أصبح مرجعًا أوليًا استندت إليه تغطيات لاحقة للحديث عن تصميم الهاتف وهوية سلسلة Ultra القادمة. 

أوضحت هذه التغطيات أن منهجه يقوم على الجمع بين الصورة المسربة والسياق الأوسع للسلسلة، بما في ذلك تاريخ الألوان في أجهزة سامسونج، تغييرات التصميم السابقة، والتسريبات المرتبطة بزاويا الحواف ومكان فتحة القلم، ما يجعل الموضوع ليس مجرد خبر عن ألوان جديدة، بل قراءة في كيفية تطور لغة التصميم لدى الشركة.

أثره في تغطية أخبار سامسونج وأندرويد

أشارت منشورات على حسابات 9to5Google في شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن تقارير ويل ساتلبرج عن هواتف سامسونج، ومن بينها خبر ألوان S Pen في Galaxy S26 Ultra، تحظى بتفاعل ملحوظ من مجتمع متابعي أندرويد ومحبي الهواتف الرائدة. 

أوضحت هذه المنشورات أن هذا النوع من التغطية، الذي يسبق الإعلانات الرسمية بأسابيع، يساهم في تشكيل توقعات المستخدمين حول الأجهزة القادمة، ويغذي النقاشات الدائرة في المنتديات ومواقع التواصل حول خيارات التصميم، الأسعار المتوقعة، واتجاهات الشركات في السنوات المقبلة، وهو ما يضع ساتلبرج ضمن جيل من الصحفيين التقنيين الذين يلعبون دورًا محوريًا في رسم صورة مبكرة لمنتجات لم تُعلن بعد.

جوجل ويل ساتلبرج أندرويد هواتف أندرويد تسريبات الهواتف الذكية ملفات سامسونج جوجل بيكسل Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

امام عاشور

باريس سان جيرمان يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان

مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بليلة النصف من شعبان

الإفتاء

هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الإفتاء يجيب

العلاج بالرقية الشرعية

هل يجوز العلاج بالرقية الشرعية بعد سنوات من المرض؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد