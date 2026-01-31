تحديث ويندوز 11 KB5074105 يجلب ميزة استئناف تطبيقات أندرويد

كشفت منصة Windows Latest أن مايكروسوفت بدأت في طرح التحديث الاختياري الجديد KB5074105 لنظام ويندوز 11 بإصداريه 24H2 و25H2، حيث يرفع التحديث رقم البناء إلى 26200.7705 أو 26100.7705 حسب الإصدار.

أوضحت المنصة أن التحديث لا يُثبت تلقائيًا، بل يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى إعدادات Windows Update والضغط يدويًا على زر "التنزيل والتثبيت"، أو يمكن تحميله كملف تثبيت مستقل بصيغة MSU من خلال كتالوج التحديثات لمن يفضّل التثبيت دون اتصال.

استئناف تطبيقات أندرويد على الكمبيوتر

أوضحت Windows Latest أن أبرز ميزة في التحديث هي توسيع دعم خاصية "Resume" لاستئناف عمل تطبيقات أندرويد على جهاز الكمبيوتر بنفس الفكرة الموجودة في ميزة Handoff على أنظمة آبل.

أشارت المنصة إلى أن هذه الميزة كانت تعمل في السابق بشكل محدود مع تطبيقات مرتبطة بخدمة OneDrive فقط، لكنها أصبحت الآن تدعم تطبيقات مثل Spotify وتطبيقات أوفيس Word وExcel و PowerPoint، إضافة إلى بعض متصفحات الجهات الخارجية، بحيث يمكن للمستخدم متابعة تشغيل الموسيقى أو تعديل المستند أو جلسة التصفح من حيث توقّف على الهاتف.​

تحسينات في الاستقرار وإصلاح مشكلات سابقة

أكدت تقارير متخصصة أن التحديث KB5074105 لا يقتصر على إضافة ميزة استئناف تطبيقات أندرويد، بل يتضمن أيضًا مجموعة من الإصلاحات والتحسينات لاستقرار النظام.

أوضحت هذه التقارير أن التحديث يعالج مشكلات في شاشة تسجيل الدخول، وتعليق مستكشف الملفات Explorer.exe في بعض حالات الإقلاع، إلى جانب معالجة أخطاء في رسومات النظام ومشكلات ظهرت بعد تحديثات يناير السابقة، مع الإبقاء على إمكانية إزالة التحديث في أي وقت إذا واجه المستخدم مشكلات بعد تثبيته كونه إصدارًا تمهيديًا اختياريًا.