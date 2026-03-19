صواريخ إيران تستهدف قلب تل أبيب .. وصفارات الإنذار تدوي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن التطورات الميدانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تشير إلى تصعيد ملحوظ، حيث تم تسجيل 9 عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضافت أنه خلال الساعة الأخيرة فقط، تم رصد موجتين صاروخيتين انطلقتا من الأراضي الإيرانية نحو مناطق عدة، من بينها تل أبيب وضواحيها، والسهل الداخلي، إضافة إلى مستوطنات الضفة الغربية، كما دوت صفارات الإنذار في مدينة القدس المحتلة، وامتدت إلى المناطق الجنوبية، بما في ذلك عسقلان ومستوطنات غلاف غزة، ما يعكس اتساع النطاق الجغرافي لهذه الهجمات.

وأوضحت أن توسيع نطاق المناطق التي تدوي فيها صفارات الإنذار يشير عادة إلى رصد الجيش الإسرائيلي عمليات إطلاق مكثفة أو استخدام صواريخ متعددة، وربما صواريخ انشطارية تحمل رؤوسًا حربية متشظية، وهو ما حدث بالفعل في الموجتين الأخيرتين، الأمر الذي يفسر اتساع دائرة الإنذارات التي وصلت إلى السكان عبر الهواتف المحمولة.

وأشارت إلى أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أفادت بأنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل، بعد دوي صفارات الإنذار من تل أبيب وصولًا إلى الجنوب مرورًا بالقدس، في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط شظايا من هذا الصاروخ، أي من القنابل التي يحملها الرأس الحربي، في عدة مناطق.

وأكدت أن طواقم الإسعاف الإسرائيلية تلقت بلاغات حول مواقع سقوط الشظايا، وتوجهت إلى تلك المواقع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه، ووفقًا للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، لم تُسجل أي إصابات بشرية حتى اللحظة.

