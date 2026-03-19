الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب

أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري اليوم تنفيذ موجة جديدة من الضربات الصاروخية والمسيرات ضمن عملية "الوعد الصادق 4"، تستهدف مواقع داخل الأراضي المحتلة. 

وأكدت تصريحات رسمية أن الضربات استهدفت وزارة الأمن الداخلي في القدس المحتلة، بالإضافة إلى قناة 13 التلفزيونية في تل أبيب، في إطار الجولة الـ64 من العمليات العسكرية الإيرانية على ما يسمى بـ"الأراضي المحتلة".

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن العملية تأتي ردًا على التصعيد الإسرائيلي والهجمات على المنشآت الإيرانية، مؤكدة أن الضربات صُممت لتوجيه رسالة قوية بأن أي هجوم على إيران أو مصالحها لن يمر دون رد حاسم. كما أوضح الحرس الثوري أن استهداف مواقع حساسة في وسط وشمال الأراضي المحتلة يهدف إلى التأكيد على قدرة إيران على توجيه ضربات استراتيجية عالية الدقة ضد الأهداف العسكرية والإعلامية في إسرائيل.

تصعيد جديد في مواجهة إسرائيل

تأتي هذه الضربات بعد سلسلة من المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل منذ بداية الحرب الحالية، حيث تم توثيق عدة موجات من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت مواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية في الأشهر الماضية. وتشير المصادر الإيرانية إلى أن العملية الـ64 من "الوعد الصادق 4" تعكس استمرار الضغط العسكري الإيراني على الأراضي المحتلة، وتعزيز الردع الاستراتيجي ضد أي محاولات إسرائيلية للتصعيد في المنطقة.

ردود الفعل الإسرائيلية المحتملة

في الجانب الإسرائيلي، لم تُصدر بعد بيانات رسمية حول الخسائر أو الأضرار الناجمة عن هذه الغارات الإيرانية. ومع ذلك، فإن استهداف مؤسسات حساسة مثل وزارة الأمن الداخلي وقناة تلفزيونية رئيسية يعكس ارتفاع حدة المواجهة ويؤكد قدرة إيران على ضرب مواقع مهمة قد تؤثر على الجهاز الأمني والإعلامي الإسرائيلي.

خلفية العملية

عملية "الوعد الصادق 4" هي سلسلة من الضربات العسكرية التي ينفذها الجيش والحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل منذ عدة أشهر، وقد تم توثيق 64 موجة حتى الآن. وتستخدم إيران في هذه العمليات صواريخ دقيقة ومسيرات مسلحة متعددة الأنواع لضمان إصابة أهدافها بدقة، مع التركيز على المواقع العسكرية والإعلامية الحيوية.

وتؤكد المصادر الإيرانية أن هذه العمليات تأتي ضمن حق إيران في الرد على الهجمات الإسرائيلية على منشآتها وحماية مصالحها الاستراتيجية، مع التركيز على منع أي تصعيد ضد المدنيين الإيرانيين أو المنشآت الحيوية.

