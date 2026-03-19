قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا
طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد
بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي
الحقنا.. يارا السكري تشوق جمهورها لأحداث مسلسل علي كلاي"
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي
قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد
الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم
زوج الأم المثالية البديلة بالغربية : راعت الله في أبنائي وكانت خير سند
بلومبرج: ارتفاع قياسي للنفط والوقود يثير المخاوف في الولايات المتحدة
خبير مروري: انتشار مكثف للأوناش والآليات المرورية على الطرق استعدادًا لعيد الفطر
الأم المثالية من المنوفية: تحملت مسئولية 3 أطفال دخلوا طب وصيدلة وهندسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرملين يحذر: أي تصعيد عسكري في إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة عالميًا

القسم الخارجي

أصدر الكرملين اليوم، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن الوضع المتأزم حول إيران وتأثيراته المحتملة على أسواق الطاقة العالمية والاستقرار الإقليمي. 

وأكدت موسكو، في بيان رسمي، أن أي تطور لسيناريو عسكري في إيران سيؤدي إلى زعزعة استقرار الأوضاع في المنطقة بأكملها، بما في ذلك سوق النفط العالمي.

وأشار البيان إلى أن الوضع الراهن حول إيران يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، حيث إن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات النفطية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتأثيرات اقتصادية دولية واسعة النطاق. 

وأضاف الكرملين أن موسكو حذرت مراراً من مخاطر أي عمل عسكري قد يتخذ ضد إيران، مشددا على أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وتأتي تصريحات الكرملين في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، بعد سلسلة من الهجمات على المنشآت النفطية والطاقة في الخليج، بما فيها هجوم إسرائيل على حقل بارس الإيراني، والهجمات الإيرانية على منشآت في قطر ودول الخليج. 

وقد أثارت هذه التطورات قلقاً واسعاً لدى المستثمرين في أسواق الطاقة، حيث تعتبر المنطقة الخليجية المصدر الرئيس للنفط والغاز الطبيعي لأوروبا وآسيا.

وأكدت موسكو أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في حركة التجارة العالمية للطاقة، ويدفع بأسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما سيؤثر سلباً على اقتصادات الدول المستوردة للطاقة ويزيد الضغوط المالية على الأسواق العالمية. 

كما حذر الكرملين من أن الأزمة قد تتوسع لتشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما يفاقم المخاطر الأمنية والسياسية في المنطقة.

وشدد البيان على أن روسيا تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة وضبط النفس، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية لتجنب تصعيد غير محسوب، وحماية استقرار أسواق الطاقة العالمية. 

وأشار الكرملين إلى أن موسكو ستتابع الموقف عن كثب، وستدعم الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وضمان عدم وصول الأوضاع إلى سيناريو عسكري كارثي.

وجاء تحذير الكرملين ليعكس القلق العالمي من أي حرب محتملة في إيران، ويؤكد أن أسواق الطاقة العالمية والمصالح الاقتصادية الدولية مرتبطة بشكل وثيق بتطورات الأزمة في المنطقة، مما يجعل ضبط النفس والدبلوماسية الخيار الأمثل لتجنب الكوارث الاقتصادية والسياسية المحتملة.

الكرملين أسواق الطاقة إيران الحرب علي إيران النفط أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

ترشيحاتنا

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لكزس IS موديل 2026 الجديدة

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد