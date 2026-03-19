تصريح مقتضب.. إيران تتحدي أمريكا وتعلن المشاركة بمونديال 2026

نقلت تقارير إعلامية تصريحات مقتضبة لمهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم حول إمكانية مقاطعة منتخب بلاده المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 بسبب إقامة بعض مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الحرب القائمة حاليًا بين الدولتين.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مهدي تاج قال : نحن نقاطع الولايات المتحدة وليس كأس العالم، ما يعد إشارة من رئيس الاتحاد الإيراني إلى اعتزام منتخب بلاده المشاركة بشكل طبيعي في المونديال.

ويشارك منتخب إيران في المونديال ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراته ضد إيران في مدينة سياتل الأمريكية بعد خوض إيران أول مباراتين له في لوس أنجلوس.