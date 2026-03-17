حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟

أحمد أيمن

في ظل تصاعد التوترات السياسية، دخلت مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026 مرحلة من الغموض، بعدما تقدّم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الدولي (فيفا) لنقل مباريات الفريق من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

ويأتي هذا التحرك نتيجة مخاوف أمنية عبّر عنها المسؤولون الإيرانيون، خاصة بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أشار فيها إلى عدم القدرة على ضمان سلامة المنتخب الإيراني، وهو ما دفع طهران للتفكير في بدائل تضمن حماية بعثتها خلال البطولة. 

حيلة إيران للمشاركة في كأس العالم 

وبحسب ما أعلنه رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج، فإن بلاده تجري بالفعل مفاوضات مع “فيفا” من أجل تعديل أماكن إقامة مباريات دور المجموعات، حيث كان من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين في لوس أنجلوس وثالثة في سياتل داخل الأراضي الأمريكية. 

في المقابل، أبدت المكسيك استعدادها لاستضافة مباريات إيران، إذ أكدت رئيسة البلاد أن بلادها لا ترى مانعًا في احتضان هذه المواجهات، حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على هذا التعديل. 

ورغم هذه التحركات، فإن “فيفا” لا يبدو متحمسًا لتغيير جدول البطولة أو أماكن المباريات، حيث شدد على التزامه بالخطة التنظيمية التي أُعلنت سابقًا، مؤكدًا استمرار التواصل مع جميع الاتحادات المشاركة، بما فيها إيران، دون وجود نية حالية لإجراء تعديلات جوهرية. 

وتزيد هذه الأزمة من تعقيد المشهد، خاصة أن البطولة ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا في ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يجعل أي تغيير في مواقع المباريات أمرًا حساسًا من الناحية التنظيمية والتجارية.

كما أن استمرار الخلاف قد يضع مشاركة إيران نفسها على المحك، في حال تمسكت برفض اللعب داخل الولايات المتحدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات بديلة، مثل الاعتذار عن المشاركة أو البحث عن حلول استثنائية.

مجموعة إيران في كأس العالم 

كانت قرعة كأس العالم قد وضعت منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا. 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران بعد تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي ألمح إلى إمكانية عدم إرسال المنتخب للمشاركة في البطولة بسبب الظروف والتوترات الحالية. 

وأشار تاج إلى أن إقامة البطولة في ظل هذه الأوضاع قد تدفع بلاده إلى إعادة النظر في قرار المشاركة. 

طريقة عمل الكوكيز

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

