أصل الحكاية

مجموعة مصر.. مفاجأة بشأن بديل منتخب إيران في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

تزايدت التكهنات حول احتمالية غياب منتخب إيران عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، ما قد يفتح الباب أمام تغييرات مفاجئة في المجموعة التي تضم منتخب مصر. 

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يضطر إلى اختيار منتخب بديل في حال قرر المنتخب الإيراني الانسحاب من البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. 

بديل إيران في كأس العالم 

وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتحاد الدولي سيواجه موقفاً معقداً إذا تأكد غياب إيران عن البطولة، خاصة أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ما يجعل مسألة اختيار البديل أمراً مهماً للحفاظ على توازن المنافسات. 

وبحسب تلك التقارير، يبرز منتخب العراق كأحد أبرز المرشحين لتعويض إيران في حال انسحابها، نظراً لكونه من أعلى المنتخبات الآسيوية تصنيفاً بين الفرق التي لم تتمكن من التأهل إلى البطولة. 

كما يُطرح أيضاً اسم منتخب الإمارات ضمن الخيارات المحتملة، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة التي تأهل منها منتخبا إيران واليابان خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال. 

وفي سيناريو أكثر إثارة للجدل، تحدثت بعض التقارير عن احتمال منح الفرصة لمنتخب كبير لم ينجح في التأهل، مثل منتخب إيطاليا صاحب التاريخ العريق في كأس العالم، والذي سبق له التتويج باللقب أربع مرات. 

ويُنظر إلى هذا الخيار باعتباره وسيلة للحفاظ على قوة المنافسة في البطولة إذا احتاج الاتحاد الدولي لاختيار منتخب بديل يتمتع بخبرة كبيرة في البطولات الكبرى. 

مجموعة إيران في كأس العالم 

كانت قرعة كأس العالم قد وضعت منتخب إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا. 

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو في مدينة لوس أنجلوس، قبل أن يلتقي منتخب بلجيكا في 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية.

وتزايدت الشكوك حول مشاركة إيران بعد تصريحات مثيرة لرئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، الذي ألمح إلى إمكانية عدم إرسال المنتخب للمشاركة في البطولة بسبب الظروف والتوترات الحالية. 

وأشار تاج إلى أن إقامة البطولة في ظل هذه الأوضاع قد تدفع بلاده إلى إعادة النظر في قرار المشاركة. 

وفي حال تأكد انسحاب المنتخب الإيراني، سيضطر الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى التحرك سريعاً لاختيار منتخب بديل قبل انطلاق البطولة، وهو القرار الذي قد يغيّر شكل المنافسة في مجموعة مصر ويضيف بعداً جديداً لصراع التأهل إلى الدور التالي من مونديال 2026.

