القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضا فنيا لمنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية على مدار عدة أيام، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وزوجاتهم وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين.

وضم المعرض عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية فى مجالات (النحت – الخزف – الرسم على الزجاج – المصنوعات الجلدية) وذلك بعد تدريبهم على أيدى نخبة من المدربين المهرة.

وتحرص الجمعية على توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدرات الأعضاء الفنية فى تلك المجالات.

وفى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأبنائها المصابين فى المجال الرياضى، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانا رياضيا على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة تضمنت فعالياته العديد من المسابقات التى اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة وقدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية ، وفى نهاية المهرجان تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

وخلال الفعاليات أكد اللواء أحمد حسن أبو شرق مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم ، مشيرا إلى أن الجمعية لا تدخر جهداً لتطوير آليات العمل بما يسهم فى توفير المناخ المناسب لكافة المحاربين القدماء وضحايا الحرب لتمكنهم من المشاركة الفعالة والاستفادة من قدراتهم فى شتى المجالات عرفاناً بما قدموه من تضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم ، واستمرارا للدعم الذى تقدمه القوات المسلحة لأبنائها المصابين لتنمية مواهبهم وتوفير كافة المقومات التى تمكنهم من الارتقاء بقدراتهم الإبداعية.