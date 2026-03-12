الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية تضرب البلاد السبت.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 14 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، محذرة من استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

توقعات طقس السبت (ذروة التقلبات):

أكدت الهيئة أن يوم السبت سيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء. كما ينشط هبوب الرياح بسرعات تتراوح بين (35 إلى 45 كم/س) على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

الحالة الجوية من الأحد إلى الأربعاء:

تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة في بعض المناطق وارتفاعها التدريجي في مناطق أخرى، خاصة في جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتأرجح العظمى ما بين 22 و24 درجة، بينما تسجل الصغرى ليلاً ما بين 12 و14 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة، والصغرى حول 11 إلى 13 درجة.

شمال الصعيد: يشهد ارتفاعاً تدريجياً حيث تبدأ العظمى بـ 25 درجة يوم السبت وتصل إلى 28 درجة بحلول الأربعاء.

جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهاراً، حيث تصل العظمى يوم السبت إلى 34 درجة، وتنخفض قليلاً ثم تعاود الارتفاع لتصل إلى 32 درجة يوم الأربعاء، بينما تكون الأجواء لطيفة ليلاً (12 - 19 درجة).

نصائح الأرصاد للمواطنين:

-على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ضرورة ارتداء الكمامات يوم السبت بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

-توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الأتربة أو الأمطار.

-الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة لطبيعة الطقس المتقلب، خاصة في ظل الفوارق الملحوظة بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً.