بقائي: العديد من السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بالتنسيق مع البحرية الإيرانية
دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي
مسلسل علي كلاي.. سارة بركة تساعد أحمد العوضي ليبدأ حياة جديدة
ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة
رامز جلال يسأل روجينا عن صفعة غادة عبد الرازق .. والفنانة ترد بهدوء
إسرائيل تقرر إبقاء المدارس مغلقة في الشمال وتل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
أخبار البلد

الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية تضرب البلاد السبت.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 14 مارس وحتى الأربعاء 18 مارس 2026، محذرة من استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

توقعات طقس السبت (ذروة التقلبات):

أكدت الهيئة أن يوم السبت سيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء. كما ينشط هبوب الرياح بسرعات تتراوح بين (35 إلى 45 كم/س) على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء، مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.

May be an image of map and text

الحالة الجوية من الأحد إلى الأربعاء:

تشير التوقعات إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة في بعض المناطق وارتفاعها التدريجي في مناطق أخرى، خاصة في جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتأرجح العظمى ما بين 22 و24 درجة، بينما تسجل الصغرى ليلاً ما بين 12 و14 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 20 و22 درجة، والصغرى حول 11 إلى 13 درجة.

شمال الصعيد: يشهد ارتفاعاً تدريجياً حيث تبدأ العظمى بـ 25 درجة يوم السبت وتصل إلى 28 درجة بحلول الأربعاء.

جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهاراً، حيث تصل العظمى يوم السبت إلى 34 درجة، وتنخفض قليلاً ثم تعاود الارتفاع لتصل إلى 32 درجة يوم الأربعاء، بينما تكون الأجواء لطيفة ليلاً (12 - 19 درجة).

نصائح الأرصاد للمواطنين:

-على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ضرورة ارتداء الكمامات يوم السبت بسبب الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

-توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية نظراً لانخفاض الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الأتربة أو الأمطار.

-الحفاظ على ارتداء ملابس مناسبة لطبيعة الطقس المتقلب، خاصة في ظل الفوارق الملحوظة بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً.

حالة الطقس التقلبات الجوية الرياح درجات الحرارة

مسلسل الكينج الحلقة 23.. ميرنا جميل تبدأ في العلاج من الإدمان وصدمة جديدة لمحمد إمام

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا ومهرجانا رياضيا بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

ماذا يحدث عند شرب عصير الدوم على الإفطار.. المشروب المثالي لشهر رمضان

طريقة عمل البايلا بالمأكولات البحرية.. وصفة سهلة بطعم المطاعم

