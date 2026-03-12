ضربات في قلب طهران.. إسرائيل تعلن استهداف قوات الباسيج بطائرات مسيرة

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ غارات جوية بطائرات مسيرة استهدفت عناصر من قوات الباسيج الإيرانية في طهران خلال اليوم الماضي، ونشر لقطات مصورة للهجمات.

ووفقًا لجيش الاحتلال، أقامت قوات الباسيج نقاط تفتيش في عدة مناطق بالعاصمة الإيرانية خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت به صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه عقب تحديد مواقع نقاط التفتيش، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية على عناصر الباسيج وعناصر من هذه القوات.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عددًا من عناصر قوات الأمن الداخلي الإيرانية وقوات الباسيج المتمركزين عند نقاط التفتيش قُتلوا.

وزعم الجيش الإسرائيلي: “هذه القوات المسلحة جزء من جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني، وهي مسئولة منذ سنوات عن تنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضاف أن "هذه القوات تقود عمليات القمع الرئيسية ضد الاحتجاجات الداخلية، لا سيما في الفترة الأخيرة، باستخدام العنف المفرط والاعتقالات الواسعة النطاق واستخدام القوة ضد المتظاهرين المدنيين".