أحمد الشناوي: بيراميدز بطل القارة ومواجهة الجيش الملكي بوابة التتويج باللقب

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز على صعوبة المواجهة أمام نادي الجيش الملكي المغربي، مشيرا إلى أنه يحترم الفريق كثيرا وكل أندية المغرب والكرة المغربية بوجه عام والتطور الكبير في هذه المنظومة، ويكون سعيدا دائما بالتواجد في المغرب بشكل مستمر، ولكن بيراميدز حضر إلى الرباط من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة بالقاهرة بعد أسبوع من الآن.

ويحل بيراميدز بطل قارة أفريقيا ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز والجيش الملكي سبق وأن تواجها كثيرا مؤخرا والموسم الماضي كانت المواجهة في ذات الدور وتأهل بيراميدز، ويسعى لتكرار الأمر هذا العام وأن يكون عبور الفريق المغربي هو بوابة الوصول إلى اللقب وتكرار الإنجاز مجددا.

الشناوي أشار إلى أن بيراميدز هو بطل القارة وجاء إلى هنا بشخصية البطل وبالطبع كل الأندية الأخرى تضع هذا الأمر في حساباتها ولن تكون هناك مباراة سهلة في مشوار البطولة ولابد من التركيز بشدة في مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة تجعل لقاء العودة أفضل بكثير وأن يكون العبور للنهائي من القاهرة.

أوضح حارس بيراميدز أن وليد الكرتي لاعب مهم للغاية وغيابه مؤثر ويتمنى شفائه وعودته سريعا إلى الفريق لصعوبة المرحلة المقبلة ومشوار باقي الموسم، ولكن هناك تركيز كامل والمجموعة الموجودة قادرة على الفوز في المغرب.