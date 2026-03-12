الزمالك يعلن ممثله في مراسم قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري

تقرر حضور عبد الرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي لنادي الزمالك ومدير التعاقدات، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين لمراسم قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ممثلين عن القلعة البيضاء.



وتقام قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري في التاسعة من مساء اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 43 نقطة.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة؛ وستضم المجموعة الأولى الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى السابع، والتي تتنافس فيما بينها على لقب الدوري بالإضافة إلى المقاعد المؤهلة للبطولات القارية.

أما المجموعة الثانية فتضم الفرق التي تحتل المراكز من الثامن وحتى الأخير، وستخوض المنافسات لتفادي الهبوط.