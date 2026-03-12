قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ندعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة التجارة العالمية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
مسلسل المداح 6 الحلقة 24.. حمادة هلال في مواجهة مع الجن «موت»
الضاني بـ350 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق ومنافذ وطنية والزراعة
فوِّل العربية وجرى.. القبض على المتهم بالهروب من بنزينة في البحيرة
العمل: إجازة القطاع الخاص من 19 إلى 23 مارس بمناسبة عيد الفطر
الدفاع الكويتية: عطل في بعض خطوط الكهرباء جراء التصدي للأهداف المعادية
ليه كدا؟ صدمة من روجينا بعد اكتشاف مقلب رامز ليفل الوحش
ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15
روجينا في رامز ليفل الوحش توضح حقيقة صفعة غادة عبد الرازق لها
الزمالك يعلن ممثله في مراسم قرعة المرحلة النهائية من بطولة الدوري

إسلام مقلد

تقرر حضور عبد الرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي لنادي الزمالك ومدير التعاقدات، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين لمراسم قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ممثلين عن القلعة البيضاء.


وتقام قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري في التاسعة من مساء اليوم الخميس بأحد فنادق القاهرة.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى برصيد 43 نقطة.

ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول المسابقة؛ وستضم المجموعة الأولى الفرق أصحاب المراكز من الأول حتى السابع، والتي تتنافس فيما بينها على لقب الدوري بالإضافة إلى المقاعد المؤهلة للبطولات القارية.

أما المجموعة الثانية فتضم الفرق التي تحتل المراكز من الثامن وحتى الأخير، وستخوض المنافسات لتفادي الهبوط.

نادي الزمالك الزمالك قرعة الدوري

