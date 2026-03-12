إتيكيت إسلامي.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عن آداب الطعام

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إن النبي الكريم أخبرنا بأن من نعم الله علينا هو توفر قوت اليوم للمسلم، فقال في الحديث الشريف "من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها".

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي علمنا احترام الطعام والشراب وتقدير نعمة الله وشكره عليها، ومن هذه الآداب، غسل اليدين قبل الأكل وبعده، والتسمية قبل البدء في الأكل.

آداب تناول الطعام

واستشهد بحديث النبي الذي يقول فيه "يا غلام سم الله وكل بيمينيك وكل مما يليك" وإذا تذكر التسمية وقد بدأ في تناول الطعام فليقل "بسم الله أوله وآخره" ويأكل باليد اليمنى.

وتابع: ومن آداب الطعام أن يأكل المسلم من أمامه ولا ينفخ أو يتنفس في الإناء، وبعد الانتهاء من تناول الطعام لا يعيب هذا الطعام ولا يذمه، ولا يتحدث على الطعام إلا لضرورة حتى لا تتناثر بقايا الطعام من فمه، وكذلك من آداب تناول الطعام عدم الإسراف في تناوله.