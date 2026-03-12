نتنياهو يتوعد حزب الله : سيدفعون ثمنا باهظا لعدوانتيهم ضد إسرائيل

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، بدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيتهم ضد إسرائيل.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول مؤتمر صحفي بعد اندلاع الحرب ضد إيران، أنه حقق إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط، مضيفا أن الخطر الأكبر على دولة الاحتلال موجود في إيران.

وقال نتنياهو "نحن في أيام تاريخية والعملية ضد إيران مستمرة".

وادعى رئيس حكومة الاحتلال ، أن الهجمات الإسرائيلية قتلت كبار علماء الطاقة النووية الإيرانيين، في إطار الحرب التي اندلعت نهاية فبراير الماضي بعدوان أمريكي إسرائيلي مشترك ضد طهران.

وزعم أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، هو مجرد دمية في يد الحرس الثوري الإيراني، ولا يسمح له بالظهور علنا.

وخاطب رئيس حكومة الاحتلال الشعب الإيراني قائلاً إن لحظة "طريق جديد للحرية" باتت وشيكة، وأن إسرائيل تقف إلى جانبهم.

وأضاف: "لكن في نهاية المطاف، الأمر متروك لكم. إنه بين أيديكم".