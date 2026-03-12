مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ارتفاع أسعار الوقود في مصر ينعكس سريعًا على أسعار السلع في الأسواق، حيث يشهد السوق موجة زيادات في أسعار العديد من المنتجات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة تخصص نحو 147 مليار جنيه سنويًا في الموازنة لدعم الوقود، رغم التحديات الاقتصادية.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه بالرغم من الاكتشافات البترولية التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة، فإنها ما زالت تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من المواد البترولية، ما يجعلها تتأثر بأي أزمات أو توترات تحدث في المنطقة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى المحاكم العسكرية، مؤكدًا أن جشع بعض التجار يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع الغذائية.