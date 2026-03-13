دول الخليج تثمن موقف ملك المغرب الرافضة بقوة للعدوان الإيراني

عبر ممثلو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص الشكر والتقدير للملك محمد السادس ملك المغرب، على الدعم القوي والتضامن الواضح الذي أبدته المملكة المغربية تجاه أشقائها الخليجيين في مواجهة العدوان الإيراني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون، الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، بحضور ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، إلى جانب وزراء وممثلي دول المجلس.

وأشاد الوزراء الخليجيون، في كلماتهم، بالدعم الأخوي الصادق والتضامن الفاعل الذي أبانت عنه المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة جراء التصعيد العسكري الإيراني غير المبرر والاعتداءات المتكررة على السيادة الخليجية.

وأكدوا أن هذه المواقف المشرفة تعكس متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط المغرب بدول الخليج، وتجسد خصوصية الروابط الشخصية والوشائج الصادقة التي تجمع الملك محمد السادس بإخوانه قادة دول المجلس.

ويأتي هذا الموقف الخليجي الموحد ليجسد التقدير لمبادرة صاحب الجلالة، منذ اللحظات الأولى للعدوان الإيراني، بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشملت الاتصالات الملكية كلا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وجدد ملك المغرب إدانة المملكة الشديدة للاعتداءات السافرة التي استهدفت سيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وأكد دعم جلالته ومساندته التامة لها في جميع الإجراءات المشروعة التي تراها مناسبة للحفاظ على أمنها وطمأنينة مواطنيها.