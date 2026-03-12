قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في قطر اليوم.. عيار 21 بـ 522 ريالا

علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب في قطر بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وسط  استمرار المواجهات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدأتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير الماضي، ويبحث المستثمرين والمواطنين علي ملاذا آمن لأموالهم، ويأتي الذهب في المقدمة كمحزن للقيمة وحماية للأموال من موجات التضخم خاصة في ظل فترة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. 

ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الخميس 12 مارس 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم الخميس  12 مارس 2026:

أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 تسجل:

596.75 ريال قطري.

أسعار الذهب في قطر  اليوم عيار 22 وصلت:

547 ريال قطري. 

أسعار الذهب في قطر  اليوم عيار 21 وصلت:

522 ريالا قطريا.  

أسعار الذهب في قطر  عيار 18 سجلت:

447 ريالا قطريا

سعر أوقية الذهب في قطر 

أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 18529 ريال قطرى.

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم الخميس سجل نحو 4176.7 ريال قطرى.

سعر الذهب عالميا

الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 5098.6 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب قطر ريال قطري سعر الجنيه الذهب

