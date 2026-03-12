آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-3-2026

يشهد سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر استقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

بلغ آخر تحديث لأشهر عيار ذهب وهو من عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو 7500 جنيه للشراء و7450 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8571 جنيهًا للشراء و8514 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وسجل سعر عيار 22 نحو 7857 جنيها للشراء و7805 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6428 جنيها للشراء و6385 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 60 ألف جنيه للشراء و59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5111 دولارا للشراء و5110 دولارات للبيع.