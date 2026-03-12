حكاية نرجس الحلقة 8 .. شقيقة ريهام عبد الغفور تكتشف حقيقة حملها

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل حكاية نرجس، بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور.

وشهدت الحلقة عددا من الأحداث، حيث تنجح نرجس في خداع زوجها للمرة الثانية وتوهمه بانه مصاب بعقم، ويحاول عوني ارضاء لها ان يخطف طفل من دار ايتام، قبل ان يتم الامساك به وضربه.

وفي نهاية تكتشف شقيقة نرجس كذب حملها.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:



يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art. .