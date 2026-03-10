طارق لطفي: محمود حميدة مدرسة .. وكل مشهد يجمعني به مباراة ممتعةl خاص

أكد الفنان طارق لطفي انه سعيد بالتعاون مع الفنان الكبير محمود حميدة، في مسلسل" فرصة أخيرة" والذي يعرض حاليًا.

وقال طارق لطفي في تصريحات خاصة: سعيد للغاية بالتعاون لأول مرة مع الفنان محمود حميدة ، فهو فنان قيمة وقامة كبيرة، وتاريخ طويل من النجاحات الفنية فهو مدرسة، والجمهور ينتظر أعماله ويحبها.

واستكمل طارق لطفي حديثه قائلًا: محمود حميدة خبرة كبيرة ومدرسة ، وكل مشهد جمعني به اعتبره مباراة ممتعة جدا، وبعد انتهاء كل مشهد كنت بشعر أنني حصلت على جرعة تمثيل واستمتاع وتعلم أيضا، في الحقيقة كل ممثل يحلم بالوقوف أمامه ويتعلم منه.

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .