وفاء سالم : تعرضت للتحرش من أحد أقاربي .. وهذه تفاصيل آخر عملية تجميل

وفاء سالم مع يمنى بدراوي
وفاء سالم مع يمنى بدراوي
قسم الفن

كشفت الفنانة وفاء سالم العديد من التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية، وذلك خلال لقائها في برنامج بين السطور تقديم الإعلامية يمني بدراوي على قناة TEN، حيث تحدثت عن محطات مهمة في حياتها، وأسباب ابتعادها عن الفن، إلى جانب مواقف إنسانية وتجارب صعبة مرت بها.


قالت وفاء سالم إنها تعشق الكلاب البلدي وتشعر بأنها مصدر للونس في حياتها، مضيفة أنها أعلنت اعتزالها الفن مرة واحدة فقط، موضحة أنها أحبت الفن في بداياته لأنه قائم على الخير والجمال، لكنها شعرت لاحقًا بتغيرات في الوسط الفني دفعتها للتفكير في الابتعاد.


وتحدثت عن تجربتها في فيلم النمر الأسود مع المخرج الراحل عاطف سالم، مشيرة إلى أنها اقترحت أن تتحدث شخصيتها باللغة الألمانية، لأن الشخصية كانت قريبة من زوجة شقيقها التي تتحدث الألمانية، وهو ما أضفى مصداقية أكبر على الدور.

وأوضحت الفنانة أنها أسست في فترة من حياتها مركزًا تعليميًا للأطفال، مؤكدة أن حبها الشديد للأمومة كان الدافع وراء ذلك، حيث كانت تتمنى أن يكون لديها عدد كبير من الأبناء .


وكشفت وفاء سالم عن تعرضها للخداع في إحدى عمليات التجميل، حيث فوجئت لاحقًا بظهور فيديو يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشويه صورتها، قائلة إنها شعرت بالصدمة لأن الشكل الذي ظهر في الفيديو لا يشبهها، مؤكدة أنها لم تتخذ إجراءات قانونية ضد الطبيب رغم ما حدث.

كما تحدثت عن علاقتها بابنها، مشيرة إلى أنه قرر الاستقلال عنها في مرحلة ما، وقال لها: «أنا عملت اللي إنتي عملتيه زمان وعايز أعيش تجربتي»، مضيفة أنه أخبرها في إحدى اللحظات الصعبة بأنها امرأة قوية، وهو ما منحها دعمًا كبيرًا.
 

وتطرقت وفاء سالم إلى معاناتها مع نوبات الهلع، موضحة أنها كانت تشعر أحيانًا بعدم القدرة على التنفس أو الاستمرار في الحياة، وكشفت أنها مرت بلحظة صعبة فكرت خلالها في إنهاء حياتها، لكنها تراجعت عن ذلك لاحقًا. وأضافت أنها بعد انتهاء تصوير أحد المسلسلات تعرضت لنوبة هلع شديدة، قبل أن يتدخل ابنها ويصطحبها إلى مصحة للعلاج.
 

كما كشفت الفنانة عن تعرضها للتحرش في طفولتها من أحد الأقارب، مؤكدة أن هذه التجربة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا في حياتها، وجعلتها تعاني لفترة طويلة من صعوبة في تكوين علاقات عاطفية.

