الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل فرصة أخيرة الأحد.. خاص

يكثف فريق عمل مسلسل فرصة أخيرة، من تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة، والمعروض حاليا في الموسم الدرامي الرمضاني.

وعلم موقع صدى البلد الإخباري، أن فريق عمل مسلسل فرصة أخيرة، سينتهون من تصوير مشاهدهم الأخيرة، يوم الأحد المقبل، وذلك قبل موعد عرض الحلقة الأخيرة بـ 4 أيام، والتي ستعرض يوم الخميس 29 رمضان.

قصة مسلسل فرصة أخيرة

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون أحد أضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الأحداث رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل فرصة أخيرة

مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الأحداث شخصية أبنة محمود حميده.

قنوات عرض مسلسل فرصة أخيرة

العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.